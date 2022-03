Génération Zemmour tracte devant l’université Paul Valéry et agresse des étudiant-e-s

Hier, une vingtaine de militants de GZ ont organisé une action de tractage devant l’Université Paul Valéry en début d’après-midi.

Après plus d’une demi-heure d’insultes de leur part sur des membres de syndicats étudiants et globalement contre toute personne ne partageant pas leurs idées racistes et nationalistes, ils ont agressé gratuitement des étudiant-e-s avec une béquille, avec l’appui d’un homme en moto armé d’une gazeuse qui mettait des coups de pied en fonçant sur la foule. C’est d’ailleurs lui qui a récupéré toutes les armes de Génération Zemmour avant de s’enfuir sur son véhicule.

—

Certains, cagoulées et armées (gants coqués, gazeuses, matraques téléscopiques), sont également membres du groupuscule Jeunesse Saint Roch, connus pour avoir déjà agressé et revendiqué l’attaque des membres du SCUM le 5 décembre 2019 et mené une attaque contre le Barricade, un bar associatif de la ville, le 11 décembre dernier, faisant un blessé.

Deux semaines avant le 4ème anniversaire de l’attaque du commando armé à la fac de droit, pour mater des étudiants qui contestaient les mesures du gouvernement, nous voyons ce tractage comme un événement hautement symbolique, d’intimidation à l’encontre des étudiant-e-s.

💥 Au niveau local comme national, le parti d’Éric Zemmour, malgré son image institutionnelle, ne fait que rassembler des militants nationalistes, racistes et profondément opposés à la classe des travailleurs.

💥 Contre l’extreme-droite, aucune complaisance !! Soyons solidaires ✊

Premiers signataires : Solidaires Etudiant-e-s Montpellier, Solidaires 34, Union Syndicale Solidaires, Ligue des Droits de l’Homme Section de Montpellier, SUD Recherche EPST, SUD Recherche EPST Section de Montpellier, Réseau Université Sans Frontière 34, SUD Education Hérault, Solidaires Etudiant-e-s, Union Communiste Libertaire 34, Union Communiste Libertaire, Jeunes écolos Montpellier, Europe Écologie Les Verts Montpellier, Le Poing Levé 34, Révolution Permanente, La France Insoumise, Parti Communiste Français 34, Nouveau Parti Anticapitaliste 34, Parti de Gauche 34, Les radicaux de gauche 34, La carmagnole, Humains et dignes, Ensemble! 34, Fédération Syndicale Étudiante, UNEF